В 1 сезоне сериала «Взрывная суббота» действие фокусируется на двух близнецах по имени Скип и Трейбор. Они выступают в качестве ведущих развлекательного шоу, пародирующего популярные телевизионные передачи, выходившие на малом экране в середине 80-х и начале 90-х годов. Главные герои отправляются в свое собственное путешествие по фильму «Субботнее утро», которое так или иначе предлагает им разного рода испытания — к счастью, друзья оказываются достаточно умными для того, чтобы успешно выйти из любых даже самых сложных ситуаций. Увы, никто не знает, что случится со Скипом и Трейбором в следующей серии...