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Взрывная суббота 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Взрывная суббота
Киноафиша Сериалы Взрывная суббота Сезоны Сезон 1

Saturday Morning All Star Hits! 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Взрывная суббота»

В 1 сезоне сериала «Взрывная суббота» действие фокусируется на двух близнецах по имени Скип и Трейбор. Они выступают в качестве ведущих развлекательного шоу, пародирующего популярные телевизионные передачи, выходившие на малом экране в середине 80-х и начале 90-х годов. Главные герои отправляются в свое собственное путешествие по фильму «Субботнее утро», которое так или иначе предлагает им разного рода испытания — к счастью, друзья оказываются достаточно умными для того, чтобы успешно выйти из любых даже самых сложных ситуаций. Увы, никто не знает, что случится со Скипом и Трейбором в следующей серии...

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Взрывная суббота График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кассета 1. В ШКОЛЕ Tape 1: SCHOOL
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2021
Кассета 2. КОГДА МЫ ПОТЕРЯЛИСЬ Tape 2: LOST
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2021
Кассета 3. В ЗООПАРКЕ Tape 3: ZOO
Сезон 1 Серия 3
10 декабря 2021
Кассета 4. СЪЕМКИ «ВЗРЫВНОЙ СУББОТЫ»! Tape 4: SMASH!
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2021
Кассета 5. В НОВОСТЯХ Tape 5: NEWS
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2021
Кассета 6. ФИЛЬМ Tape 6: MOVIE
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2021
Кассета 7. В ОПАСНОСТИ Tape 7: DANGER
Сезон 1 Серия 7
10 декабря 2021
ссета 8. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! Tape 8: LIVE!
Сезон 1 Серия 8
10 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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