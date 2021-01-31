В 1 сезоне сериала «Мой восьмой» в ресторане Юхо увидел прекрасную незнакомку, которая откровенно скучала. Мужчина решил познакомиться с ней. Выяснилось, что девушку зовут Мария. Они проводят восхитительную ночь вместе. Спустя время Юхо с удивлением узнает, что был далеко не единственным в списке любовников Марии. Оказывается, каждый день недели девушка посещает нового мужчину. Но брутальный пожарник, с которым красавица должна была провести вечер понедельника, солгал ей и не пришел. Его место освободилось: обманывать Марию любовники не имеют права по договору, который она с ними заключает. Но Юхо недостаточно одного дня в неделю.