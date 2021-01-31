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Мой восьмой 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мой восьмой
Киноафиша Сериалы Мой восьмой Сезоны Сезон 1

Mister8 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой восьмой»

В 1 сезоне сериала «Мой восьмой» в ресторане Юхо увидел прекрасную незнакомку, которая откровенно скучала. Мужчина решил познакомиться с ней. Выяснилось, что девушку зовут Мария. Они проводят восхитительную ночь вместе. Спустя время Юхо с удивлением узнает, что был далеко не единственным в списке любовников Марии. Оказывается, каждый день недели девушка посещает нового мужчину. Но брутальный пожарник, с которым красавица должна была провести вечер понедельника, солгал ей и не пришел. Его место освободилось: обманывать Марию любовники не имеют права по договору, который она с ними заключает. Но Юхо недостаточно одного дня в неделю.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мой восьмой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Miksei aina voi olla maanantai?
Сезон 1 Серия 1
31 января 2021
Testotiistai
Сезон 1 Серия 2
31 января 2021
Runollinen torstai
Сезон 1 Серия 3
31 января 2021
Muikunmakuinen keskiviikko
Сезон 1 Серия 4
31 января 2021
Komediaperjantai
Сезон 1 Серия 5
31 января 2021
Sysmäläinen lauantai
Сезон 1 Серия 6
31 января 2021
Mökkisunnuntai
Сезон 1 Серия 7
31 января 2021
Taistelu viikonpäivistä
Сезон 1 Серия 8
31 января 2021
График выхода всех сериалов
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