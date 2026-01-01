Постеры сериала «Мой восьмой»

«Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика»: советского «Шерлока» обожают не только в Британии, но и в Турции

Номинант на «Оскар»-2026 теперь доступен в цифре: «Арко» появился на стримингах — вот где его смотреть

Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР

В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес

Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)

Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет