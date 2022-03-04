В 1 сезоне сериала «Осатанелые» действие разворачивается во вселенной «Пацанов». Каждый эпизод представляет собой отдельную историю, не связанную единой сюжетной аркой с предыдущими сериями. Борьба добрых и злых сил продолжается. Напомним, люди со сверхъестественными способностями завоевали мировое господство и работают на масштабную корпорацию, которая получает от их эксплуатации большие дивиденды. Но вне героических амплуа персонажи ведут себя крайне высокомерно и злоупотребляют своим положением. Мстители во главе с Билли Бутчером полны решимости разоблачить корпорацию и ее героев.