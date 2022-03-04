Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Осатанелые 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Осатанелые
Киноафиша Сериалы Осатанелые Сезоны Сезон 1

Diabolical 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Осатанелые»

В 1 сезоне сериала «Осатанелые» действие разворачивается во вселенной «Пацанов». Каждый эпизод представляет собой отдельную историю, не связанную единой сюжетной аркой с предыдущими сериями. Борьба добрых и злых сил продолжается. Напомним, люди со сверхъестественными способностями завоевали мировое господство и работают на масштабную корпорацию, которая получает от их эксплуатации большие дивиденды. Но вне героических амплуа персонажи ведут себя крайне высокомерно и злоупотребляют своим положением. Мстители во главе с Билли Бутчером полны решимости разоблачить корпорацию и ее героев.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Осатанелые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прогулка лазерной малышки Laser Baby's Day Out
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2022
Анимационная короткометражка о том, как обозленные суперы убивают родителей An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2022
Я твой наркодилер I'm Your Pusher
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2022
Бойд в 3D Boyd in 3D
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2022
Лучшие подружки BFFs
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2022
Нубийские разборки Nubian vs Nubian
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2022
Джон и Сун-Хи John and Sun-Hee
Сезон 1 Серия 7
4 марта 2022
Один плюс один равно два One Plus One Equals Two
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2022
График выхода всех сериалов
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше