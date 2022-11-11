Меню
Новости о сериале «Осатанелые»

«Пацаны»: Сет Роген заинтересован в создании второго сезона мультсериала «Осатанелые»
11 ноября 2022 15:07
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
14 июня 2022 13:38
Стоит ли смотреть мультсериал «Осатанелые»: отзывы критиков на спин-офф «Пацанов»
14 марта 2022 17:54
Amazon представил кровавый трейлер анимационной антологии «Осатанелые» из вселенной «Пацанов»
17 февраля 2022 13:09
Amazon выпустил остроумный тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые»
3 февраля 2022 12:43
Amazon выпустил тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые» и объявил дату премьеры
19 января 2022 11:09
