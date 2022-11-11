Меню
Осатанелые
Новости
Новости о сериале «Осатанелые»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Осатанелые»
Вся информация о сериале
«Пацаны»: Сет Роген заинтересован в создании второго сезона мультсериала «Осатанелые»
Работа над сценариями новых эпизодов уже идет.
Написать
11 ноября 2022 15:07
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
Написать
14 июня 2022 13:38
Стоит ли смотреть мультсериал «Осатанелые»: отзывы критиков на спин-офф «Пацанов»
Киноафиша рассказывает, стоит ли смотреть мультсериал от Prime Video по вселенной «Пацанов» — «Осатанелые».
Написать
14 марта 2022 17:54
Amazon представил кровавый трейлер анимационной антологии «Осатанелые» из вселенной «Пацанов»
Создатели мультсериала собрали звездный актерский состав для озвучки шоу.
Написать
17 февраля 2022 13:09
Amazon выпустил остроумный тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые»
В ролике показали три версии Хоумлендера.
Написать
3 февраля 2022 12:43
Amazon выпустил тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые» и объявил дату премьеры
Каждый из восьми эпизодов будет обладать собственным стилем рисовки.
Написать
19 января 2022 11:09
