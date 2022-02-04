В 1 сезоне сериала «Джек Ричер» долгие годы Джек Ричер служил военным полицейским в американских войсках. Коллеги относились к нему с почтением, а некоторые даже превозносили его за ум, смелость и способность исполнить любое распоряжение руководства. После того как Джек ушел в отставку, он принял решение объехать все Соединенные Штаты Америки, ведь годы службы Ричер провел на военных базах и так и не увидел собственную страну. Джек с одним рюкзаком отправляется в путь. Герой прибывает в провинцию штата Джорджия, где вскоре выяснится, что в этой поездке ему пригодятся умения военного полицейского.