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Джек Ричер 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джек Ричер
Киноафиша Сериалы Джек Ричер Сезоны Сезон 1

Reacher 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джек Ричер»

В 1 сезоне сериала «Джек Ричер» долгие годы Джек Ричер служил военным полицейским в американских войсках. Коллеги относились к нему с почтением, а некоторые даже превозносили его за ум, смелость и способность исполнить любое распоряжение руководства. После того как Джек ушел в отставку, он принял решение объехать все Соединенные Штаты Америки, ведь годы службы Ричер провел на военных базах и так и не увидел собственную страну. Джек с одним рюкзаком отправляется в путь. Герой прибывает в провинцию штата Джорджия, где вскоре выяснится, что в этой поездке ему пригодятся умения военного полицейского.

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Список серий сериала Джек Ричер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Добро пожаловать в Маргрейв Welcome to Margrave
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2022
Первый танец First Dance
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2022
Полная ложка Spoonful
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2022
В дереве In a Tree
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2022
Без извинений No Apologies
Сезон 1 Серия 5
4 февраля 2022
Бумага Papier
Сезон 1 Серия 6
4 февраля 2022
Ричер ничего не сказал Reacher Said Nothing
Сезон 1 Серия 7
4 февраля 2022
Пирог Pie
Сезон 1 Серия 8
4 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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