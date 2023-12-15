Во 2 сезоне сериала «Ричер» история ветерана полиции Джека Ричера продолжается. Некоторое время назад он отошел от дел. Ричер ведет достаточно скромный образ жизни, у него даже нет мобильного телефона, но при этом он много путешествует. Когда герой приезжает в маленький город Маргрейв, расположенный в американском штате Джорджия, то узнает, что здесь впервые за 20 лет произошло убийство. Люди считают, что в этом виновен Ричер, и сотрудники правоохранительных органов заключают его под стражу. Ричер делает все возможное, чтобы доказать свою невиновность. Для этого ему необходимо провести собственное расследование.