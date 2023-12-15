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Джек Ричер 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Джек Ричер
Киноафиша Сериалы Джек Ричер Сезоны Сезон 2

Reacher 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Джек Ричер»

Во 2 сезоне сериала «Ричер» история ветерана полиции Джека Ричера продолжается. Некоторое время назад он отошел от дел. Ричер ведет достаточно скромный образ жизни, у него даже нет мобильного телефона, но при этом он много путешествует. Когда герой приезжает в маленький город Маргрейв, расположенный в американском штате Джорджия, то узнает, что здесь впервые за 20 лет произошло убийство. Люди считают, что в этом виновен Ричер, и сотрудники правоохранительных органов заключают его под стражу. Ричер делает все возможное, чтобы доказать свою невиновность. Для этого ему необходимо провести собственное расследование.

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Список серий сериала Джек Ричер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Банкомат ATM
Сезон 2 Серия 1
15 декабря 2023
Что происходит в Атлантик-Сити What Happens in Atlantic City
Сезон 2 Серия 2
15 декабря 2023
Картинка говорит тысячу слов Picture Says a Thousand Words
Сезон 2 Серия 3
15 декабря 2023
Захоронение Burial
Сезон 2 Серия 5
29 декабря 2023
Лучшие в Нью-Йорке New York's Finest
Сезон 2 Серия 6
5 января 2024
Человек проходит The Man Goes Through
Сезон 2 Серия 7
12 января 2024
Летающий мальчик Fly Boy
Сезон 2 Серия 8
19 января 2024
График выхода всех сериалов
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