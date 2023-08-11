Во 2 сезоне сериала «Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом» актеры Хьюэн и Мактавиш продолжают знакомить зрителей с историей своей родной страны – Шотландии. В этот раз они отправятся на другой край света – в загадочную и далекую Новую Зеландию. Знаменитые путешественники повторят путь исторических шотландских переселенцев, расскажут, как их культура изменилась на новом месте и как она повлияла на местных жителей. Они будут передвигаться на кораблях, фургонах и даже мотоциклах. А в каждом интересном и примечательном месте зрителей ждет остановка и увлекательный экскурс в историю.