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Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом
Киноафиша Сериалы Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом Сезоны Сезон 2

Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом»

Во 2 сезоне сериала «Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом» актеры Хьюэн и Мактавиш продолжают знакомить зрителей с историей своей родной страны – Шотландии. В этот раз они отправятся на другой край света – в загадочную и далекую Новую Зеландию. Знаменитые путешественники повторят путь исторических шотландских переселенцев, расскажут, как их культура изменилась на новом месте и как она повлияла на местных жителей. Они будут передвигаться на кораблях, фургонах и даже мотоциклах. А в каждом интересном и примечательном месте зрителей ждет остановка и увлекательный экскурс в историю.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Страна адреналина Adrenaline Country
Сезон 2 Серия 1
11 августа 2023
Культура маори Maori Culture
Сезон 2 Серия 2
18 августа 2023
Вкус Новой Зеландии Taste of New Zealand
Сезон 2 Серия 3
25 августа 2023
Последний звонок Last Call
Сезон 2 Серия 4
1 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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