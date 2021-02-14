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Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом
Киноафиша Сериалы Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом Сезоны Сезон 1

Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом»

В 1 сезоне сериала «Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом» шотландские актеры Хьюэн и Мактавиш садятся в фургон и отправляются в долгий путь. Они собираются исколесить всю родную страну и рассказать зрителям о жителях и традициях каждого ее города. Они посетят места межклановой вражды и великой бойни в Гленко, поле битвы при Каллодене и портовый город Инвернесс. Также зрителей ждет встреча с историческими местами и персонажами, отраженными в известном телесериала «Чужестранка». Во время остановок герои будут пробовать национальные блюда, дегустировать напитки и участвовать в народных праздниках.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Еда и напитки Food and Drink
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2021
Шотландский спорт Scottish Sports
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2021
Песня и танец Song and Dance
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2021
Колдовство и суеверия Witchcraft and Superstition
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2021
Культура и традиции Culture and Tradition
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2021
Шотландия по суше, воздуху и морю Scotland by Land, Air and Sea
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2021
Кланы и тартаны Clans and Tartans
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2021
Битва при Каллодене Battle of Culloden
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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