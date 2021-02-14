В 1 сезоне сериала «Мужчины в килтах: Путешествие с Сэмом и Грэмом» шотландские актеры Хьюэн и Мактавиш садятся в фургон и отправляются в долгий путь. Они собираются исколесить всю родную страну и рассказать зрителям о жителях и традициях каждого ее города. Они посетят места межклановой вражды и великой бойни в Гленко, поле битвы при Каллодене и портовый город Инвернесс. Также зрителей ждет встреча с историческими местами и персонажами, отраженными в известном телесериала «Чужестранка». Во время остановок герои будут пробовать национальные блюда, дегустировать напитки и участвовать в народных праздниках.