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Киноафиша Сериалы Гражданская жена
Гражданская жена (2018 - 2018) Гражданская жена 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий российского мелодраматического мини-сериала «Гражданская жена» оказалась молодая девушка по имени Аня с говорящей фамилией Неунывалова. В жизни ей приходилось несладко. Героиня рано лишилась отца с матерью и выросла в интернате, где терпела тяготы и лишения. Но, будто подтверждая свою фамилию, девушка никогда не позволяла себе сдаваться. После всех превратностей судьбы Ане улыбнулась удача. Она встретила настоящего принца по имени Павел. Он уже готов предложить возлюбленной руку и сердце...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Симонова
Александра Живова
Евгений Славский
Денис Васильев
Денис Васильев
Ольга Рептух
Ольга Рептух
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гражданская жена - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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