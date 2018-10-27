В центре событий российского мелодраматического мини-сериала «Гражданская жена» оказалась молодая девушка по имени Аня с говорящей фамилией Неунывалова. В жизни ей приходилось несладко. Героиня рано лишилась отца с матерью и выросла в интернате, где терпела тяготы и лишения. Но, будто подтверждая свою фамилию, девушка никогда не позволяла себе сдаваться. После всех превратностей судьбы Ане улыбнулась удача. Она встретила настоящего принца по имени Павел. Он уже готов предложить возлюбленной руку и сердце...