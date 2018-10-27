В 1 сезоне сериала «Гражданская жена» Аня воспитывалась в детском доме и никогда не знала родительской любви. Ей пришлось преодолеть немало трудностей на своем пути. Однако девушка никогда не позволяла себе впадать в отчаяние. А после встречи с Павлом в ее жизни наступила весна. Аня никогда не знала таких мужчин – красивых, успешных и заботливых. Павел собирается сделать ей предложение, и Аня уже мечтает о семейной жизни. Но на пути молодой пары возникает немало преград. Матери молодого человека пришлась не по душе девушка «без роду, без племени», а брат Ваня, который с ранних лет конфликтовал с Пашей, готов оказать содействие родительнице.