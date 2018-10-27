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Гражданская жена 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гражданская жена
Киноафиша Сериалы Гражданская жена Сезоны Сезон 1

Гражданская жена 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гражданская жена»

В 1 сезоне сериала «Гражданская жена» Аня воспитывалась в детском доме и никогда не знала родительской любви. Ей пришлось преодолеть немало трудностей на своем пути. Однако девушка никогда не позволяла себе впадать в отчаяние. А после встречи с Павлом в ее жизни наступила весна. Аня никогда не знала таких мужчин – красивых, успешных и заботливых. Павел собирается сделать ей предложение, и Аня уже мечтает о семейной жизни. Но на пути молодой пары возникает немало преград. Матери молодого человека пришлась не по душе девушка «без роду, без племени», а брат Ваня, который с ранних лет конфликтовал с Пашей, готов оказать содействие родительнице.

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Список серий 1-го сезона сериала «Гражданская жена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2018
График выхода всех сериалов
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