В 1 сезоне сериала «Двойная ложь» Слава работает таксистом. Вернувшись домой после ночной смены, он с ужасом признается супруге Антонине, что стал виновником ДТП. Мужчина задремал за рулем и сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Этого человека госпитализировали, после чего он впал в кому. А водителю грозит тюремный срок. Тоня с супругом отправляются в клинику к пострадавшему. Возле его постели они видят несчастную женщину, которая является его сестрой. Она готова забрать заявление при условии, что Слава оплатит лечение в израильской больнице.