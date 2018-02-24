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Двойная ложь 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Двойная ложь
Киноафиша Сериалы Двойная ложь Сезоны Сезон 1

Двойная ложь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Двойная ложь»

В 1 сезоне сериала «Двойная ложь» Слава работает таксистом. Вернувшись домой после ночной смены, он с ужасом признается супруге Антонине, что стал виновником ДТП. Мужчина задремал за рулем и сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Этого человека госпитализировали, после чего он впал в кому. А водителю грозит тюремный срок. Тоня с супругом отправляются в клинику к пострадавшему. Возле его постели они видят несчастную женщину, которая является его сестрой. Она готова забрать заявление при условии, что Слава оплатит лечение в израильской больнице.

Рейтинг сериала

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2.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Двойная ложь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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