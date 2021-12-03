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Гарлем 2021 - 2025 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гарлем
Киноафиша Сериалы Гарлем Сезоны Сезон 1

Harlem 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гарлем»

В 1 сезоне сериала «Гарлем» действие разворачивается в северной части Манхэттена. Гарлем является одним из самых известных кварталов в Нью-Йорке, который много лет заселяют преимущественно афроамериканцы. Четыре успешные женщины – предприниматель, профессор, певица и модельер – давно дружат. Они делятся радостями и горестями и всегда поддерживают друг друга. Каждой из них не так просто построить свою личную жизнь. Женщины активно занимаются самореализацией, поднимаются по карьерной лестнице, но при этом продолжают мечтать о спутниках жизни и настоящей истории любви.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Гарлем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2021
Сатурн возвращается Saturn Returns
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2021
Радужные брызги Rainbow Sprinkles
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2021
День зимнего солнцестояния Winter Solstice
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2021
Границы Boundaries
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2021
Сезон надевания наручников Cuffing Season
Сезон 1 Серия 6
3 декабря 2021
Сильная темнокожая женщина The Strong Black Woman
Сезон 1 Серия 7
3 декабря 2021
Пять лет назад Five Years Ago
Сезон 1 Серия 8
3 декабря 2021
Секреты Secrets
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2021
Однажды в Гарлеме Once Upon a Time in Harlem
Сезон 1 Серия 10
3 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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