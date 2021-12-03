В 1 сезоне сериала «Гарлем» действие разворачивается в северной части Манхэттена. Гарлем является одним из самых известных кварталов в Нью-Йорке, который много лет заселяют преимущественно афроамериканцы. Четыре успешные женщины – предприниматель, профессор, певица и модельер – давно дружат. Они делятся радостями и горестями и всегда поддерживают друг друга. Каждой из них не так просто построить свою личную жизнь. Женщины активно занимаются самореализацией, поднимаются по карьерной лестнице, но при этом продолжают мечтать о спутниках жизни и настоящей истории любви.