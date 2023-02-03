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Гарлем 2021 - 2025 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Гарлем
Киноафиша Сериалы Гарлем Сезоны Сезон 2

Harlem 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Гарлем»

Во 2 сезоне сериала «Гарлем» продолжается история о четырех стильных и эксцентричных подругах из Гарлема, однажды отправившихся в Нью-Йорк. Молодые женщины влекомый самыми честолюбивыми помыслами. Профессор, которая изо всех сил пытается высвободить в своем плотном графике время для личной жизни, бизнес-леди, постоянно встречающаяся с новыми мужчинами, артистка и безнадежный модельер-романтик близко дружат и делятся друг с другом своими радостями и горестями. В большом городе главные героини вместе справляются с новым этапом своей жизни. На этом пути их ждет множество испытаний.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Гарлем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Такеси отступает Takesie Backsies
Сезон 2 Серия 1
3 февраля 2023
Если ты не можешь сказать ничего хорошего… If You Can't Say Anything Nice…
Сезон 2 Серия 2
3 февраля 2023
Если ты не можешь сказать ничего хорошего… If You Can't Say Anything Nice…
Сезон 2 Серия 3
10 февраля 2023
Помощь со стороны An Assist from the Sidelines
Сезон 2 Серия 4
10 февраля 2023
Гордость Pride
Сезон 2 Серия 5
17 февраля 2023
Из невозмутимого состояния в огонь Out of the Deadpan and Into the Fire
Сезон 2 Серия 6
17 февраля 2023
Отступаем к Румспрингу вперед Fall Back to Rumspringa Forward
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2023
Радость, радость, радость, радость Joy, Joy, Joy, Joy
Сезон 2 Серия 8
24 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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