Во 2 сезоне сериала «Гарлем» продолжается история о четырех стильных и эксцентричных подругах из Гарлема, однажды отправившихся в Нью-Йорк. Молодые женщины влекомый самыми честолюбивыми помыслами. Профессор, которая изо всех сил пытается высвободить в своем плотном графике время для личной жизни, бизнес-леди, постоянно встречающаяся с новыми мужчинами, артистка и безнадежный модельер-романтик близко дружат и делятся друг с другом своими радостями и горестями. В большом городе главные героини вместе справляются с новым этапом своей жизни. На этом пути их ждет множество испытаний.