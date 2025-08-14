Меню
Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует

14 августа 2025 07:29
Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует

С вольным пересказом всегда как с пиццей с ананасами — на любителя.

Вселенная Resident Evil снова отправится на большой экран. На этот раз проектом займется Зак Креггер — режиссер, который недавно выстрелил с хоррором «Орудия». Ужастик только недавно стартовал в прокате, а уже стал одним из главных жанровых хитов года.

К счастью или сожалению фанатов, Креггер не собирается в точности переснимать сюжеты игр. Не будет Леона, Джилл или Вескера. Он хочет рассказать совершенно новую историю, которая развернется в мире Resident Evil.

Инсайдеры раскрывают детали

Главная цель — воссоздать атмосферу и ключевые идеи культовой серии, но не копировать сюжет. В центре внимания, по слухам, окажется курьер-неудачник, которому поручают доставить таинственную посылку в больницу на отшибе города.

По дороге он, разумеется, оказывается в самом эпицентре зомби-катастрофы. Молодой человек будет вынужден пробиваться через толпы мутировавших чудовищ, за которыми стоит корпорация «Амбрелла».

Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует

В главной роли видят Остина Абрамса, которого многие знают по сериалу «Эйфория».

Это не первый раз, когда Resident Evil попадает в руки киноделов — до этого были шесть фильмов с Милой Йовович, перезапуск «Добро пожаловать в Раккун-Сити» и сериал Netflix. Но ни один проект так и не смог объединить зрителей и критиков во мнении, что это «та самая» адаптация.

Теперь все внимание приковано к Креггеру: с его умением работать с атмосферой и нагнетать напряжение есть шанс, что Resident Evil наконец получит экранизацию, способную понравиться и фанатам игр, и тем, кто просто любит добротные хорроры.

Ранее мы писали: «Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли

Фото: Кадры из игры Resident Evil 4 Remake
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
