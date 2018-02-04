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Виноград 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Виноград
Киноафиша Сериалы Виноград Сезоны Сезон 1

Виноград 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Виноград»

В 1 сезоне сериала «Виноград» молодой бизнесмен Артем Дружинин ведет счастливую и успешную, на первый взгляд, жизнь. Его начальник – предприниматель Рогов – души не чает в своем преемнике и собирается переписать компанию на него, отдав парню в жены свою дочку Лару. Однако оказывается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. По счастливой случайности Артем узнает, что Рогов хочет подставить его, переписав на него вместе с фирмой свои долги и махинации. Парень сообщает на него в полицию и уезжает из столицы в небольшой город у моря. Там он хочет выкупить виноградник и открыть свое предприятие, но старые проблемы его настигают.

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Список серий 1-го сезона сериала «Виноград» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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