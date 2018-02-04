В 1 сезоне сериала «Виноград» молодой бизнесмен Артем Дружинин ведет счастливую и успешную, на первый взгляд, жизнь. Его начальник – предприниматель Рогов – души не чает в своем преемнике и собирается переписать компанию на него, отдав парню в жены свою дочку Лару. Однако оказывается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. По счастливой случайности Артем узнает, что Рогов хочет подставить его, переписав на него вместе с фирмой свои долги и махинации. Парень сообщает на него в полицию и уезжает из столицы в небольшой город у моря. Там он хочет выкупить виноградник и открыть свое предприятие, но старые проблемы его настигают.