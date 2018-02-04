Сериал «Виноград» – это украинская мелодрама о бизнесмене, бегущем от своего прошлого. Артем Дружинин работает в крупной компании и собирается жениться на дочери своего шефа Рогова. Тот обещает принять его как сына и переписать на него свой бизнес. Но случайно парень узнает, что будущий тесть погряз в финансовых махинациях и хочет подставить его под удар вместо себя. Артем дает показания, из-за которых Рогова сажают. Но его подручные хотят отомстить, и парню приходится уехать в городок у моря, где выращивают виноград.