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Постер к сериалу Виноград
Постер к сериалу Виноград
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Киноафиша Сериалы Виноград
Виноград (2018 - 2018) Виноград 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Виноград» – это украинская мелодрама о бизнесмене, бегущем от своего прошлого. Артем Дружинин работает в крупной компании и собирается жениться на дочери своего шефа Рогова. Тот обещает принять его как сына и переписать на него свой бизнес. Но случайно парень узнает, что будущий тесть погряз в финансовых махинациях и хочет подставить его под удар вместо себя. Артем дает показания, из-за которых Рогова сажают. Но его подручные хотят отомстить, и парню приходится уехать в городок у моря, где выращивают виноград.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алла Юганова
Алла Юганова
Евгений Ефремов
Полина Носыхина
Полина Носыхина
Оксана Жданова
Сергей Калантай
Сергей Калантай
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Виноград - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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