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Верь мне 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Верь мне
Киноафиша Сериалы Верь мне Сезоны Сезон 1

Верь мне 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Верь мне»

В 1 сезоне сериала «Верь мне» в провинциальный поселок приезжает девушка Инна с сыном Никитой. Она снимает комнату в доме одинокой пожилой женщины, устраивает ребенка в школу и находит работу в районном магазинчике. Но хозяйка неожиданно узнает в ней довольно известную личность – богатую столичную наследницу Татьяну Корнееву. Выясняется, что из-за больших денег на девушку началась настоящая охота, в результате чего ее обвинили в преступлении. Тогда она решила изменить имя и сбежать подальше от проблем. Вскоре она знакомится с местным жителем Алексеем. Между ними вспыхивает чувство, но выясняется, что у мужчины есть свои цели.

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Список серий 1-го сезона сериала «Верь мне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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