В 1 сезоне сериала «Верь мне» в провинциальный поселок приезжает девушка Инна с сыном Никитой. Она снимает комнату в доме одинокой пожилой женщины, устраивает ребенка в школу и находит работу в районном магазинчике. Но хозяйка неожиданно узнает в ней довольно известную личность – богатую столичную наследницу Татьяну Корнееву. Выясняется, что из-за больших денег на девушку началась настоящая охота, в результате чего ее обвинили в преступлении. Тогда она решила изменить имя и сбежать подальше от проблем. Вскоре она знакомится с местным жителем Алексеем. Между ними вспыхивает чувство, но выясняется, что у мужчины есть свои цели.