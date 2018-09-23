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Киноафиша Сериалы Верь мне
Верь мне (2018 - 2018) Верь мне 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Главная героиня сериала «Верь мне» – наследница огромного состояния Таня Корнеева, скрывающаяся от своего имущества и от связанных с ним проблем в глухой деревне. Когда женщину незаслуженно обвиняют в убийстве, она забирает сына и бежит подальше от города. Там она снимает комнату и устраивается продавщицей в магазин, а ребенка отдает в местную школу. Но хозяйка дома узнает в ней повсеместно разыскиваемую «преступницу» и звонит ее врагам. Вскоре Таня знакомится с приятным мужчиной Алексеем, не зная, что его к ней подослали.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Комаровский
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Ирина Веренич-Островская
Ирина Веренич-Островская
Вячеслав Довженко
Вячеслав Довженко
Дмитрий Сарансков
Дмитрий Сарансков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Верь мне - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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