Главная героиня сериала «Верь мне» – наследница огромного состояния Таня Корнеева, скрывающаяся от своего имущества и от связанных с ним проблем в глухой деревне. Когда женщину незаслуженно обвиняют в убийстве, она забирает сына и бежит подальше от города. Там она снимает комнату и устраивается продавщицей в магазин, а ребенка отдает в местную школу. Но хозяйка дома узнает в ней повсеместно разыскиваемую «преступницу» и звонит ее врагам. Вскоре Таня знакомится с приятным мужчиной Алексеем, не зная, что его к ней подослали.