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Беглянка 2018 - 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Беглянка
Киноафиша Сериалы Беглянка Сезоны Сезон 2

Беглянка 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Беглянка»

Во 2 сезоне сериала «Беглянка» главная героиня Анна Колесниченко счастливо живет со своим избранником и коллегой Максимом Горским. Они воспитывают Аниных детей и мечтают завести общего малыша. Но Максу все никак не удается сделать возлюбленной предложение руки и сердца: они оба проводят слишком много времени на работе в больнице. Когда мужчина, наконец, решается и покупает заветное колечко, невеста не приходит на подготовленное им свидание. Аню вызывают в столицу, где ей предлагают возглавить современный медицинский центр. Доктор Колесниченко хватается за такую возможность, что совсем не радует Максима.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Беглянка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 5
Сезон 2 Серия 1
8 марта 2020
Серия 6
Сезон 2 Серия 2
8 марта 2020
Серия 7
Сезон 2 Серия 3
8 марта 2020
Серия 8
Сезон 2 Серия 4
8 марта 2020
График выхода всех сериалов
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