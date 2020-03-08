Во 2 сезоне сериала «Беглянка» главная героиня Анна Колесниченко счастливо живет со своим избранником и коллегой Максимом Горским. Они воспитывают Аниных детей и мечтают завести общего малыша. Но Максу все никак не удается сделать возлюбленной предложение руки и сердца: они оба проводят слишком много времени на работе в больнице. Когда мужчина, наконец, решается и покупает заветное колечко, невеста не приходит на подготовленное им свидание. Аню вызывают в столицу, где ей предлагают возглавить современный медицинский центр. Доктор Колесниченко хватается за такую возможность, что совсем не радует Максима.