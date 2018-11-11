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Беглянка 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Беглянка
Киноафиша Сериалы Беглянка Сезоны Сезон 1

Беглянка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Беглянка»

В 1 сезоне сериала «Беглянка» тридцатишестилетняя мать-одиночка Анна Колесниченко работает врачом в городской больнице и подрабатывает сиделкой в богатом доме. Но однажды она случайно видит, как ее пожилого подопечного пытается убить его собственный сын ради наследства. Преступник хочет избавиться от свидетельницы, и Ане приходится спешно бежать из города вместе с детьми. Она попадает в аварию и остается в маленькой провинциальной больнице, куда устраивается простой медсестрой. Однако злодей не оставляет поиски и идет по ее следам. Тем временем у Ани завязывается роман с новым коллегой.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Беглянка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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