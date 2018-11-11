В 1 сезоне сериала «Беглянка» тридцатишестилетняя мать-одиночка Анна Колесниченко работает врачом в городской больнице и подрабатывает сиделкой в богатом доме. Но однажды она случайно видит, как ее пожилого подопечного пытается убить его собственный сын ради наследства. Преступник хочет избавиться от свидетельницы, и Ане приходится спешно бежать из города вместе с детьми. Она попадает в аварию и остается в маленькой провинциальной больнице, куда устраивается простой медсестрой. Однако злодей не оставляет поиски и идет по ее следам. Тем временем у Ани завязывается роман с новым коллегой.