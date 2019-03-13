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Аметистовая сережка 2018 - 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Аметистовая сережка
Киноафиша Сериалы Аметистовая сережка Сезоны Сезон 1

Аметистовая сережка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аметистовая сережка»

В 1 сезоне сериала «Аметистовая сережка» бизнесмен Виктор ведет двойную жизнь. Дома его ждет любимая супруга – врач-гинеколог Евгения, в то время как он счастливо живет с любовницей Анной. Но обман мужчины раскрывается, когда обе женщины одновременно оказываются беременны от него. Виктору приходится срочно принимать судьбоносное решение, и он после долгих сомнений остается с законной женой. Тем временем Аня решает родить даже без поддержки неверного любовника, но малыш появляется на свет мертвым. Принять этот удар она не может и решает отомстить Виктору за все. Вскоре Евгения находит дома чужую сережку с аметистом.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Аметистовая сережка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2019
График выхода всех сериалов
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