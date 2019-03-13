В 1 сезоне сериала «Аметистовая сережка» бизнесмен Виктор ведет двойную жизнь. Дома его ждет любимая супруга – врач-гинеколог Евгения, в то время как он счастливо живет с любовницей Анной. Но обман мужчины раскрывается, когда обе женщины одновременно оказываются беременны от него. Виктору приходится срочно принимать судьбоносное решение, и он после долгих сомнений остается с законной женой. Тем временем Аня решает родить даже без поддержки неверного любовника, но малыш появляется на свет мертвым. Принять этот удар она не может и решает отомстить Виктору за все. Вскоре Евгения находит дома чужую сережку с аметистом.