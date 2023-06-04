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Джо Пикетт 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Джо Пикетт
Киноафиша Сериалы Джо Пикетт Сезоны Сезон 2

Joe Pickett 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Джо Пикетт»

Во 2 сезоне сериала «Джо Пикетт» история егеря и его семьи продолжается. Главным героям приходится привыкать к стремительно меняющейся политической и социально-экономической ситуации в небольшом провинциальном городке – Вайоминге. Это место окружено лесами и имеет богатую историю, но жители даже не подозревают, что оно таит в себе множество секретов, которые еще предстоит раскрыть. Мэрибетт Пикетт часто говорила супругу, что егеря не живут долго, но ему и самому было это хорошо известно. Напомним, в предыдущем сезоне Джо боролся за справедливость и настроил против себя местных жителей. В новом сезоне герои продолжают свой путь.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Джо Пикетт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пропавшие без вести и мертвые The Missing and the Dead
Сезон 2 Серия 1
4 июня 2023
Вопрос "почему?" The Question Why
Сезон 2 Серия 2
4 июня 2023
Остановите бойню! Stop the Slaughter!
Сезон 2 Серия 3
11 июня 2023
Бак Уайлд Buck Wild
Сезон 2 Серия 4
18 июня 2023
Полетят головы Heads Will Roll
Сезон 2 Серия 5
25 июня 2023
Утки и соколы Ducks and Falcons
Сезон 2 Серия 6
2 июля 2023
Честная погоня Fair Chase
Сезон 2 Серия 7
9 июля 2023
Призыв о помощи A Call For Help
Сезон 2 Серия 8
16 июля 2023
Если это прощание If This Is Goodbye
Сезон 2 Серия 9
23 июля 2023
Третий способ The Third Way
Сезон 2 Серия 10
30 июля 2023
График выхода всех сериалов
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