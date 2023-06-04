Во 2 сезоне сериала «Джо Пикетт» история егеря и его семьи продолжается. Главным героям приходится привыкать к стремительно меняющейся политической и социально-экономической ситуации в небольшом провинциальном городке – Вайоминге. Это место окружено лесами и имеет богатую историю, но жители даже не подозревают, что оно таит в себе множество секретов, которые еще предстоит раскрыть. Мэрибетт Пикетт часто говорила супругу, что егеря не живут долго, но ему и самому было это хорошо известно. Напомним, в предыдущем сезоне Джо боролся за справедливость и настроил против себя местных жителей. В новом сезоне герои продолжают свой путь.