Ирма Веп
Новости
Новости о сериале «Ирма Веп»
Новости о сериале «Ирма Веп»
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
На этой летней неделе стриминги в своих проектах предлагают распутать коррумпированную схему, зависнуть с вурдалаками, посмеяться на съемках кино и просто влюбиться.
Написать
15 июля 2022 18:00
Жизнь подражает искусству: вышел новый трейлер мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер
Это ремейк фильма о том, как снимается ремейк фильма.
Написать
3 июня 2022 14:43
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом»
Продолжения культовых шоу и любопытные теленовинки в нашей традиционной подборке главных сериалов месяца.
Написать
27 мая 2022 12:16
Алисия Викандер сливается со знаменитой киногероиней в трейлере мини-сериала «Ирма Веп»
Ирма Веп – героиня криминального сериала «Вампиры», выходившего в 1915 году.
Написать
18 мая 2022 14:22
Мини-сериал «Ирма Веп» с Алисией Викандер получил первые кадры и дату релиза
На стриминге шоу появится в начале июня.
Написать
26 апреля 2022 15:15
