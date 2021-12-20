Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Artificial Detective Новости

Новости о сериале «Artificial Detective»

Новости о сериале «Artificial Detective» Вся информация о сериале
«Кинопоиск» представил новые кадры из анимационного сериала Artificial Detective
«Кинопоиск» представил новые кадры из анимационного сериала Artificial Detective Студия Vivix погрузит зрителей в мир без людей.
Написать
20 декабря 2021 14:03
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше