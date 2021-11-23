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Черные и пропавшие 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черные и пропавшие
Киноафиша Сериалы Черные и пропавшие Сезоны Сезон 1

Black and Missing 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черные и пропавшие»

В 1 сезоне сериала «Черные и пропавшие» освещается проблема расизма в необычной интерпретации. В центре событий – представители компании Black and Missing Foundation. Работники организации ведут дела афроамериканцев, которые бесследно исчезли. Органы правопорядка часто с пренебрежением относятся к подобным случаям. Средства масс-медиа тоже дают весьма ограниченное количество информации об исчезновении темнокожих, в отличие от происшествий, связанных с людьми с белым цветом кожи. Но сотрудники вышеупомянутой организации мужественно работают над восстановлением справедливости.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Черные и пропавшие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2021
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2021
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2021
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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