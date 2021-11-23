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Обоснованное сомнение: история двух похищений 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обоснованное сомнение: история двух похищений
Киноафиша Сериалы Обоснованное сомнение: история двух похищений Сезоны Сезон 1

Duda razonable: Historia de dos secuestros 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обоснованное сомнение: история двух похищений»

В 1 сезоне сериала «Обоснованное сомнение: История двух похищений» независимый режиссер-документалист Роберто Эрнандес раскрывает все недостатки мексиканского правосудия, используя в качестве примера стандартное ДТП, произошедшее в одном из провинциальных городов государства. По ходу развития событий становится понятно, что вот уже долгое время власти игнорируют множество «острых» моментов, связанных с защитой прав и свобод своих граждан. Изменит ли этот фильм систему правосудия в Мексике? Никто не может быть в этом уверен.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Обоснованное сомнение: история двух похищений График выхода всех сериалов
Сезон 1
Авария El accidente
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2021
Похищение El secuestro
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2021
Обвинение La acusación
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2021
Приговор La sentencia
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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