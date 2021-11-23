Обоснованное сомнение: история двух похищений 2021 3 серия 1 сезон
мало голосовОцените
0 голосов
Авария
Сезон 1 / Серия 123 ноября 2021
Похищение
Сезон 1 / Серия 223 ноября 2021
Обвинение
Сезон 1 / Серия 323 ноября 2021
Приговор
Сезон 1 / Серия 423 ноября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Обоснованное сомнение: История двух похищений» четверо мужчин оказываются под гнетом новых обвинений. В итоге режиссер-документалист вынужденно ищет нового свидетеля, который должен помочь изменить ход судебного дела.
Пока все обсуждают «Фишера» и ждут 8 сезон «Невского», Шпагин предпочитает другой детективный сериал: «Я смотрел его дважды»
«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус
Девочки с ума сходили по Крису, а парням нравилась Нура: как спустя 10 лет сложилась жизнь звезд Skam
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail