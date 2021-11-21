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Тайна спящей дамы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайна спящей дамы
Киноафиша Сериалы Тайна спящей дамы Сезоны Сезон 1

Тайна спящей дамы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайна спящей дамы»

В 1 сезоне сериала «Тайна спящей дамы» молодая женщина Аглая увлекается историей и работает реставратором. Однажды муж ее сестры – бизнесмен Горлов – покупает старинный особняк. Когда он разбирает завалы на чердаке, среди вещей обнаруживается огромная кукла-автоматон. Когда-то она умела двигаться и даже писать чернилами, но теперь механизм сломан. Новый владелец приглашает Аглаю, чтобы отреставрировать дом, а заодно – удивительную куклу. Но местные жители уверены, что на ней лежит проклятие, убивающее людей.

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Список серий сериала Тайна спящей дамы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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