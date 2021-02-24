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Киноафиша Сериалы Невинность Сезоны Сезон 1 Серия 3

Невинность 2021 3 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 24 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 3 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 10 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 17 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 24 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 31 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 7 апреля 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 14 апреля 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 21 апреля 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 28 апреля 2021
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 5 мая 2021
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 17 мая 2021
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 24 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Невинность» доктор объявил отцу и матери Элы, что она не сможет свидетельствовать на судебном слушании в таком состоянии. Кроме того, медики советовали пригласить к Эле близких, которые могли бы бережно пообщаться с ней.

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