В 1 сезоне 12 серии сериала «Невинность» Эла появилась в компании Ильгаза, где Илькер взял ее под руку и торжественно поприветствовал. Илькер заявил Эле, что основными уликами против него стали записи, снятые на скрытую камеру.
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