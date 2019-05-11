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Звезды и лисы 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звезды и лисы
Киноафиша Сериалы Звезды и лисы Сезоны Сезон 1

Звезды и лисы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звезды и лисы»

В 1 сезоне сериала «Звезды и лисы» Александр и Николай Галицкие жили спокойной жизнью. Нико занимался наукой, работая в научно-исследовательском институте. Совсем не похожий на него брат Сандро был творческой натурой. Он читал реп и жил без забот. Однажды к Сандро пришла полиция. Братьев обвинили в убийстве Милютина. Незнакомый им человек оставил им большое наследство. Мотивы Милютина неизвестны. Полиция считает, что Сандро и Нико убили мужчину, чтобы получить деньги. Братьям предстоит придумать, как избежать тюрьмы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Звезды и лисы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 мая 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 мая 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2019
График выхода всех сериалов
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