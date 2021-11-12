Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Olaf Presents 2021, season 1

Olaf Presents season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Olaf Presents Seasons Season 1
Olaf Presents
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 24 minutes
"Olaf Presents" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Олаф представляет» действие фокусируется на волшебном снеговике по имени Олаф, которого многие из нас помнят по диснеевскому хиту «Холодное сердце», где Олаф был близким другом одной из главных героинь. В новом проекте анимационной студии Олаф выступает в качестве ведущего специального шоу, главная задача которого – познакомить зрителей с нетленными произведениями компании, когда-то созданной Уолтом Диснеем. Идеальный вариант для всех поклонников и любителей старых мультфильмов.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Olaf Presents" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Little Mermaid
Season 1 Episode 1
12 November 2021
Moana
Season 1 Episode 2
12 November 2021
The Lion King
Season 1 Episode 3
12 November 2021
Aladdin
Season 1 Episode 4
12 November 2021
Tangled
Season 1 Episode 5
12 November 2021
Frozen
Season 1 Episode 6
12 November 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more