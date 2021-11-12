В 1 сезоне сериала «Олаф представляет» действие фокусируется на волшебном снеговике по имени Олаф, которого многие из нас помнят по диснеевскому хиту «Холодное сердце», где Олаф был близким другом одной из главных героинь. В новом проекте анимационной студии Олаф выступает в качестве ведущего специального шоу, главная задача которого – познакомить зрителей с нетленными произведениями компании, когда-то созданной Уолтом Диснеем. Идеальный вариант для всех поклонников и любителей старых мультфильмов.