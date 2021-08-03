Во 2 сезоне 3 серии сериала «Макдональд и Доддс» популярная персона в Интернете Роуз Болейн обращается к пластическому хирургу. Она приходит в клинику, где спустя некоторое время случится трагическое событие. Персоналу требуется помощь детективов.
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