Во 2 сезоне 2 серии сериала «Макдональд и Доддс» Анжела собирается отметить день рождения с четырьмя своими ближайшими подругами. Молодые женщины решают покинуть Глазго на выходные. Однако празднование развивается не по намеченному сценарию.
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