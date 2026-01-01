Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мэр Кингстауна Места съёмок

Места и даты съемок сериала Мэр Кингстауна

Где снимали известные сцены

Кингстонский пенитенциарий
Кингстон, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔 1
🥱
Уличные сцены и воздушные съёмки в основном сняты в Гамильтоне.
Гамильтон, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Район улицы Кларенс
Брентфорд, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Экстерьер женской тюрьмы
Водопроводная очистная станция Р. С. Харриса, Торонто, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
сезоны 2–3
Питтсбург, Пенсильвания, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
третий сезон
Манила, Филиппины
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
на натуре
ул. Уильяма, 39, Брантфорд, Онтарио, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
третий сезон
Сингапур
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
третий сезон
Бун Лэй, Сингапур
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Мэр Кингстауна

  • 17 мая 2021 - 4 октября 2021
  • Июнь 2022 - Ноябрь 2022
  • 28 декабря 2023 - 23 ноября 2024
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Тряхнем стариной: 78-летний Арнольд Шварценеггер готов спустя 40 лет снова сыграть Датча в «Хищнике» — «Мы обсуждали это»
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше