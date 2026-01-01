Где снимали известные сцены
Кингстонский пенитенциарий
Кингстон, Онтарио, Канада
Уличные сцены и воздушные съёмки в основном сняты в Гамильтоне.
Гамильтон, Онтарио, Канада
Район улицы Кларенс
Брентфорд, Онтарио, Канада
Экстерьер женской тюрьмы
Водопроводная очистная станция Р. С. Харриса, Торонто, Онтарио, Канада
сезоны 2–3
Питтсбург, Пенсильвания, США
третий сезон
Манила, Филиппины
на натуре
ул. Уильяма, 39, Брантфорд, Онтарио, Канада
третий сезон
Сингапур
третий сезон
Бун Лэй, Сингапур
