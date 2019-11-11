В 1 сезоне 6 серии сериала «Возвращение» Маша лежит в лечебнице, где почти забывает саму себя. Олег теряет надежду на возвращение любимой женщины, а ей кажется, что ее семье будет лучше без нее. Но девушку приводит в чувство новая знакомая Тамара.
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