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Киноафиша Сериалы Возвращение Сезоны Сезон 1 Серия 6

Возвращение 2019 6 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 11 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 2 11 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 3 12 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 4 12 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 5 13 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 6 13 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 7 14 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 8 14 ноября 2019
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Возвращение» Маша лежит в лечебнице, где почти забывает саму себя. Олег теряет надежду на возвращение любимой женщины, а ей кажется, что ее семье будет лучше без нее. Но девушку приводит в чувство новая знакомая Тамара.

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