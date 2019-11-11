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Возвращение 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Возвращение
Киноафиша Сериалы Возвращение Сезоны Сезон 1

Повернення 16+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение»

В 1 сезоне сериала «Возвращение» зрители знакомятся со сводными сестрами Машей и Лялей. Старшая – скромная и заботливая девушка, круглая отличница и пример для подражания. Только вот вся любовь родителей достается младшей. Все дается Ляле словно само собой – красота, актерский талант и восхищенные взгляды парней. Но когда дело доходит до создания семьи, самый завидный жених района неожиданно выбирает именно старшую сестру. Маша выходит замуж за обаятельного Олега, но вскоре жизнь пары странным образом превращается в ад.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Возвращение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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