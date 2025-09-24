Меню
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы 2018 - 2025, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
К сожалению, постер отсутствует
Сезон 5
Shakespeare & Hathaway - Private Investigators
12+
Премьера сезона
24 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
1
Продолжительность сезона
45 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.6
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы 5 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
TBA
Сезон 5
Серия 1
24 сентября 2025
