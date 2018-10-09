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Постер к сериалу Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
Киноафиша Сериалы Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы Сезоны
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы (2018 - …), список сезонов Shakespeare & Hathaway - Private Investigators 12+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Эпизод длится 45 минут
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы»
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 10 эпизодов
 
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 9 эпизодов
 
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