Во 2 сезоне 9 серии сериала «Обет на крови» Хьюго становится понятно, что он совсем погряз во лжи. Все заканчивается тем, что его собственная дочь и Софи загоняют его в угол, требуя честных ответов. Мариусу вновь требуется содействие Хьюго.
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