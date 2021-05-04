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Бывшая 2019 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бывшая
Киноафиша Сериалы Бывшая Сезоны Сезон 1

Колишня 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бывшая»

В 1 сезоне сериала «Бывшая» в центре событий – успешная женщина-тренер Регина. Она обучает молодых гимнасток, которые под ее чутким надзором завоёвывают призовые места и получают награды на различных спортивных состязаниях. Регина удачлива не только в профессии, но и в личной жизни. У нее есть прекрасный супруг по имени Юрий, с которым молодая женщина собирается отметить серебряную свадьбу. Однако жизнь героини переворачивается с ног на голову, когда она выясняет, что у благоверного роман с одной из ее учениц.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бывшая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2021
График выхода всех сериалов
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