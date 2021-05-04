В 1 сезоне 1 серии сериала «Бывшая» Регине 45 лет, и к этому возрасту она полностью состоялась как в профессиональной деятельности, так и в семейной жизни. Женщина руководит собственной школой, где готовит молодых гимнасток к большому спорту.
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