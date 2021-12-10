Меню
Станция одиннадцать
Новости
Новости о сериале «Станция одиннадцать»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
«Это красивая история стойкости и объединения»: интервью с актерами сериала «Станция одиннадцать» Маккензи Дэвис и Химешем Пателем
Актеры нового постапокалиптического сериала «Станция одиннадцать», который выходит на платформе more.tv 17 декабря, делятся подробностями о съемках проекта во время пандемии, о подготовке к ролям, и рассуждают на тему бессмертности работ Шекспира.
Написать
10 декабря 2021 15:46
Человечество переживает последствия смертоносной пандемии в новом трейлере сериала «Станция 11»
Шоу стартует на HBO Max сразу тремя эпизодами уже в середине декабря.
Написать
3 декабря 2021 14:16
Смелые женщины и честные мужчины: 9 проектов, которые выйдут на платформе more.tv
Война стримингов продолжается, и онлайн-сервис more.tv уже готовит для своих зрителей линейку новых сериалов, которые поддержат закрепившуюся за платформой репутацию производителя крепких драм, раскрывающих важные для общества темы.
Написать
1 декабря 2021 17:52
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
Первый месяц зимы оказался богат как на продолжения известных шоу, так и на любопытные новинки. Не время включать «Один дома», когда на малых экранах нас ждут Геральт из Ривии, Кэрри Брэдшоу и Боба Фетт. Благо, что не все сразу и не в одном сериале.
Написать
26 ноября 2021 17:30
HBO Max представил первый трейлер постапокалиптического мини-сериала «Станция 11»
В числе актеров заняты Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсиа Берналь и Химеш Патель.
Написать
3 ноября 2021 13:09
