В центре событий австралийского драматического сериала «Черная стерва» оказывается женщина по имени Алекс. После несчастного случая, освещенного в вечерней программе новостей, о ней узнала вся страна. Простая медсестра превратилась в национальную героиню. Хитроумная премьер-министр Австралии Рэйчел Андерсон позвала Алекс в сенат и предложила стать членом ее команды. Медсестра является сильной духом женщиной, к тому же представляет коренное население. Алекс погрузилась в мир грязных игр и политических интриг.