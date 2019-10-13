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Постер к сериалу Черная стерва
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Черная стерва
Черная стерва (2019 - …) Total Control
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий австралийского драматического сериала «Черная стерва» оказывается женщина по имени Алекс. После несчастного случая, освещенного в вечерней программе новостей, о ней узнала вся страна. Простая медсестра превратилась в национальную героиню. Хитроумная премьер-министр Австралии Рэйчел Андерсон позвала Алекс в сенат и предложила стать членом ее команды. Медсестра является сильной духом женщиной, к тому же представляет коренное население. Алекс погрузилась в мир грязных игр и политических интриг.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Дэвид Робертс
Дэвид Робертс
Дебора Мэйлман
Дебора Мэйлман
Celia Ireland
Rob Collins
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Черная стерва - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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