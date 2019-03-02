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Вернись в Сорренто 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вернись в Сорренто
Киноафиша Сериалы Вернись в Сорренто Сезоны Сезон 1

Вернись в Сорренто 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Вернись в Сорренто»

В 1 сезоне сериала «Вернись в Сорренто» отец Надежды – настоящий тиран. Он запрещает дочери поступать в литературный институт, чтобы реализовать свой писательский талант. Тогда девушка тайком уезжает в Москву. Но столица враждебно встречает провинциалку. На помощь героине, оказавшейся в неприятной истории, приходит парень по имени Федор. Вскоре он становится ее супругом. Однако семейная жизнь молодой пары меньше всего напоминает сказку. Федор, как и отец Нади, считает, что супругу надо «воспитывать» кулаками.

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Список серий 1-го сезона сериала «Вернись в Сорренто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2019
График выхода всех сериалов
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