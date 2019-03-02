В 1 сезоне 1 серии сериала «Вернись в Сорренто» жизнь провинциальной девушки Нади в Москве оказалась не похожей на сказку. Супруг Федор оказался деспотом, который в семейных конфликтах пускает в ход кулаки. Надя не любит его, но боится оставить.
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