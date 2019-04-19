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В отражении тебя 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В отражении тебя
Киноафиша Сериалы В отражении тебя Сезоны Сезон 1

В отражении тебя 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «В отражении тебя»

В 1 сезоне сериала «В отражении тебя» двойняшек Зою и Марию трудно отличить друг от друга. Но речь идет только о внешнем сходстве. По характеру девушки максимально не похожи. Зоя получает образование в городском вузе, а Мария живет с матерью в деревне. Она с ранних лет влюблена в соседа Дмитрия, но он испытывает симпатию к ее более яркой и уверенной в себе сестре. Зоя хочет выйти замуж за состоятельного человека, однако и Диму держит при себе. Жизнь сестер меняется после трагического происшествия на дороге...

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Список серий сериала В отражении тебя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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