В 1 сезоне 4 серии сериала «В отражении тебя» Олег находит Зою без чувств. Светлана вколола ей яд, предварительно сообщив, что лишила жизни мать Зои и Дмитрия. Ей была известна тайна Маши. В машине скорой помощи Зоя сообщила Олегу правду о себе.
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