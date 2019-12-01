В 1 сезоне 3 серии сериала «Бархатный сезон» в тяжелой ситуации рядом с Машей оказывается мужчина, который годится ей в отцы. Это местный политик Эдуард Викторович. Он давно любит девушку и готов решить все ее проблемы. Маша почти соглашается...
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